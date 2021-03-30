Сет Роген извинился перед Эммой Уотсон за ситуацию на съемках

Режиссер Сет Роген рассказал, в чем суть конфликта с актрисой Эммой Уотсон и извинился перед ней. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее он уточнял, что актриса во время съемок фильма 2013 года «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» разозлилась и ушла со съемочной площадки. Роген пояснил, что причиной стал эпизод, который появился спонтанно и с актрисой не оговаривался.

«Того эпизода не было в сценарии, он был импровизированным, кардинально иным, а она на это не соглашалась», — рассказал он.

Речь идет о сцене, в которой участвовали Дэнни Макбрайд в роли каннибала и Ченнинг Татум в роли секс-раба на поводке. Актриса оказалась сниматься в этой сцене и Роген пошел ей на встречу.

«Утверждения о том, что она повела себя некруто, непрофессионально — это полная чушь», — заявил режиссер и добавил, что это он был не прав.

Также он выразил надежду поработать с Уотсон снова.

Ранее британская актриса Эмма Уотсон взяла перерыв в кинокарьере ради возлюбленного Лео Александра Робинтона.