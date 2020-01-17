Сестры Ким Кардашьян погорели на трусах

Компания Klauber Bros., Inc. подала в суд на сестер Дженнер. Фирма занимается разработкой двухмерных изображений для производства кружев. По данным истца, дизайнеры Klauber сделали несколько весьма интересных дизайнов. Они были настолько впечатлены собственным творением, что зарегистрировали авторские права на рисунок кружева.

Выяснилось, что Kylie Thong Panties (компания Кайли и Кендалл Дженнер) использовала один из кружевных узоров Klauber Bros. Если будет доказан факт плагиата, сестрам Ким Кардашьян придется или отчислять Klauber Bros. немалый процент со всех продаж своей продукции, где был использовано заимствованное плетение, либо выплатить солидную компенсацию. Впрочем, штраф будет в любом случае.

Это уже не первый случай, когда члены семьи Кардашьян были уличены в плагиате. В 2017 году мир увидел коллекцию одежды, которую выпустила Кайли Дженнер. Предметы гардероба были выполнены из тканей с рыжим принтом а-ля камуфляж. Планировалось, что эти товары Дженнер будет продавать на своей онлайн-платформе. И как только первые изображения коллекции появились в Сети, пользователи-модники увидели в новинках от Дженнер явное сходство с одеждой одного не слишком известного американского бренда, которая уже появилась в продаже.

Немногим позже был нанесен еще один удар по репутации Кайли и Кендалл. У одного из обувных брендов они позаимствовали дизайн сандалий на платформе. Любопытно, что в индустрии моды понятия плагиата нет как такового, если только производитель не поставит свой товарный знак на свою продукцию.

Специалисты уверены, что сестры Ким Кардашьян намеренно копируют чужие дизайны. Они производят продукцию для масс-маркета, а потому не считают нужным тратиться на коллаборации с модельерами. Проще ведь скопировать модели и принты у тех, кто не смог или поленился зарегистрировать свои наработки.