Сестра Жанны Фриске Наталья впервые станет мамой

Наталья Фриске, родная сестра Жанны, подтвердила, что ждет ребенка. Об этом написал сайт Teleprogrmma.pro.

Сестра покойной певицы опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом. Она рассказала, что не хотела раскрывать правду о своей беременности, но ей пришлось это сделать, после того, как слухи начали просачиваться в желтую прессу.

«Ну что же, уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша и я безумно счастлива! Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже», — написала Фриске.