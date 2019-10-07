Сестра Цукерберга не оценила водку

Старшая сестра Марка Цукерберга посетила Северную столицу в рамках Synergy Global Forum, на котором выступила в роли спикера.

Свободное от форума время она посвятила прогулкам по Невскому проспекту, посещению Эрмитажа, синагоги и Храма Спаса на Крови. Впечатлениями от поездки Рэнди Цукерберг поделилась со своими подписчиками в Instagram, где опубликовала пост с подписью «Из России с любовью» и фотографию, вероятно, не самой удачной дегустации русской водки.

«Мне нужно поработать над навыками употребления водки», — подписала она фото в «сториз».

На Западе Рэнди Цукерберг известна далеко не только благодаря своему брату. За 37 лет жизни бизнес-леди получила блестящее образование в Гарварде, работала с множеством онлайн-медиа в Нью-Йорке, а также продюсировала субботнее телешоу об экономике Forbes on Fox.

До 2011 года она совмещала должности пресс-секретаря и директора по развитию рынка Facebook.

За новаторство при освещении промежуточных выборов в США Рэнди Цукерберг была номинирована на премию «Эмми».