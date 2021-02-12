Сестра Мэрайи Кэри потребовала у нее через суд $1,25 млн

Старшая сестра 50-летней американской поп-певицы Мэрайи Кэри подала на нее в суд. Об этом сообщил TMZ.

В сентябре 2020 года музыкальная исполнительница выпустила мемуары The Meaning of Mariah Carey, которые стали бестселлером. В главе «Чай из одуванчиков» Кэри рассказала, как 20-летняя Элисон намеренно опрокинула на нее чашку горячего чая, что привело к ожогам III степени. Также певица написала, что сестра пыталась продать ее, 12-летнюю девочку, сутенеру.

«Я получила огромный эмоциональный стресс, вызванный бессердечным, злобным, мстительным и совершенно ненужным публичным унижением», — говорится в иске.

В нем Элисон отвергает все обвинения и напоминает, что Кэри не представила никаких доказательств. Теперь она намерена взыскать 1,25 миллиона долларов. Элисон до сих пор вспоминает, как мать заставляла ее участвовать в ночных сатанинских ритуалах с жертвоприношениями. А в 2015 году грабители нанесли ей черепно-мозговую травму, которая повлияла на ее кратковременную память и навсегда повредила один глаз, написал сайт eg.ru. Поэтому Элисон была возмущена из-за книги сестры, поскольку та знала о борьбе с травмой от насилия в детстве.