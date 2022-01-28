Сестра Градского нашла нестыковки в деле ограбления его вдовы

Сестра Александра Градского Наталья назвала поведение его вдовы Марины Коташенко очень странным и нетипичным для жертвы. По мнению женщины, потерпевшая слишком затянула со звонком в полицию после ограбления. Своими сомнениями Наталья Градская поделилась с порталом BLITZ+.

По словам Градской, ее смутил запоздалый звонок Коташенко в полицию. По ее словам, женщина молчала в течение семи часов, что странно и нетипично для жертвы ограбления. При этом сестра певца подчеркнула, что будет очень счастлива, «если подозрения не подтвердятся и преступники будут найдены».

Об ограблении Марины Коташенко стало известно 16 января. По ее словам, преступники спровоцировали ДТП, а затем заставили ее поехать домой, где она передала им 100 миллионов рублей.

При этом в полицию вдова Градского обратилась лишь спустя семь часов после ограбления. Из-за странности этой истории многие посчитали, что ограбление может быть инсценировкой, к которой причастна сама предполагаемая потерпевшая.

Накануне стало известно, что версия об инсценировке ограбления Кроташенко сейчас не является главной. Такие данные содержатся в показаниях первого задержанного подозреваемого. По мнению следователей, в схеме преступления были задействованы четыре человека, они опирались на информацию, полученную из СМИ, решив ограбить очередную умершую телезвезду.