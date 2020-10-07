Сестра Ефремова рассказала о его буднях в СИЗО

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала о буднях актера в СИЗО. Она уверена, что брат «не пал духом».

«Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — рассказала Анастасия в интервью сайту kp.ru.

Она также добавила, что Ефремов не просто готов выступать в СИЗО, он уже этим занимается. Актер взял с собой пьесу, которую зачитывает сокамерникам. Анастасия уверена, что тюремный режим не сломает ее брата. Она добавила, что Ефремов сильный и не капризный, он «готов есть что угодно и спать как угодно».

Анастасия объяснила, что заключение актера — это наказание не для него, а для его семьи, родных и всей страны, которая лишилась «артиста такого уровня». Она призналась, что сейчас близкие люди Ефремова пытаются сделать все возможное, чтобы «вытащить его оттуда».

Ранее стало известно, что дело Михаила Ефремова отправили в Мосгорсуд, который займется рассмотрением апелляционных жалоб. Актер подал две жалобы на приговор, в них он признал свою вину и указал, что раскаивается в содеянном.