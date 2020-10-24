Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия пожелала адвокату Александру Добровинскому смерти от коронавирусной инфекции. Пост с такими словами она опубликовала в соцсетях, но спустя некоторое время удалила запись.

«Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда, когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», — написала Анастасия, ее цитирует Lenta.ru.

При этом она не уточнила, с кем бы хотела свести счеты. В интернете предположили, что проклятия адресованы потерпевшей стороне и адвокату Добровинскому.

Сестра Ефремова добавила, что семья актера сумеет справиться с трудностями, а ее брат «соберется и сдюжит».

«Мы продолжим борьбу», — заявила родственница артиста.

Причем Анастасия подумала и о своем будущем. Она допустила, что за убийство упомянутой четверки ей бы дали не больше двух лет.

«Я же в аффекте. Я уже пять месяцев в аффекте. Только внутри», — сказала она.

Так Анастасия Ефремова отреагировала на смягчение приговора артисту.

Изначально суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. А 23 октября должностные лица смягчили приговор до 7,5 года лишения свободы. Актер отбывает наказание в VIP-камере СИЗО-5 «Водник». Осужденный артист заказывает еду в ресторане, писало агентство Ura.ru.