Сестра Бузовой пожаловалась на травлю после госпитализации певицы

Сестра Ольги Бузовой Анна пожаловалась на травлю в социальных сетях после госпитализации певицы. По данным СМИ, в больнице ей сделали срочную операцию под общим наркозом. Подписчики исполнительницы обвинили Анну в равнодушии и начали желать ей смерти.

Об этом она написала в комментариях в Instagram в ответ на советы подписчиков не обращать внимания на хейтеров.

«Стараюсь не реагировать. Плохо получается, блин. Особенно когда смерти желают и повторного инсульта. Это сложно не воспринимать», — поделилась она.

О том, что Ольга Бузова попала в больницу, стало известно 5 мая. До сих пор неясно, что с ней случилось, однако известно, что певице сделали экстренную операцию. На связь с подписчиками Ольга вышла 6 мая — она рассказала, что отходила от наркоза, и пожаловалась на боль.

Сейчас Бузова остается в больнице. Ночью у нее поднялась температура, но неясно, по какой причине. В целом врачи считают состояние певицы нормальным. Сама Ольга тоже уверяет, что с ней все хорошо, и просит не волноваться.

«Главное, что мама с папой знают: все хорошо. Не переживайте, все нормально», — отметила певица.

Анна Бузова несколько месяцев назад перенесла инсульт. Однако врачи смогли вовремя оказать ей помощь, поэтому девушка быстро восстановилась.