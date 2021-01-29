Диетолог раскритиковал план Гузеевой «сбросить нажратое голодовкой»

«Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь», — написала Гузеева в Instagram.

Однако любые практики с заниженной и не сбалансированной питательной ценностью рациона для людей старше 40-45 лет заканчиваются потерей мышечной массы и активной биомассы организма. В итоге человек рискует испортить кожу, мышцы, волосы и ногти, нарушить минеральный баланс.

«Естественно, людям старшего возраста, особенно женщинам в период менопаузы, после таких похуделок голодных очень трудно восстанавливаться. Человек буквально теряет свое тело — это опасно», — предупредила диетолог.

Помимо этого, голодовки дают краткосрочный эффект, поскольку в организме существует определенный механизм регуляции веса и аппетита. После строгой диеты всегда идут срывы.

«Это практика, которая мировым сообществом уже подтверждена. Поэтому при правильном снижении веса, если вы хотите действительно здоровый результат, нужно обязательно сбалансированно питаться, но никаких не голодовок», — обратила внимание Макиш.

Питаться два раза в день неправильно. Этот режим приводит к развитию желчнокаменной болезни. К голодовке прибегают люди, которым лень разбираться в содержимом тарелки, считает диетолог.

«Это вообще ужас. Это решение совершенно не уважает законов тела и в конечном итоге может закончиться очень плохо для здоровья», — пояснила специалист.

Метода снижения веса голоданием нет, считает Макиш. Отказ от пищи запускает цикл процессов в организме, который приводит к неожиданным проблемам. После подобных режимов люди весят в два раза больше. Соответственно, «эффект йо-йо» — результат голодных режимов.