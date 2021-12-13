Сервис «VK Музыка» назвал имя артиста года

Сервис «VK Музыка» экосистемы соцсети «ВКонтакте» подвел итоги музыкальной индустрии за 2021 год. По данным платформы, Моргенштерн стал самым прослушиваемым артистом с самым прослушиваемым альбомом «Million Dollar: Business». Артисткой года выбрали певицу Zivert, говорится в релизе «VK Музыка».

«И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях „Артист года“ и „Альбом года“ — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что „VK Музыка“ создала специальную номинацию — „Моргенштерн года“. Победил в ней Артур Пирожков», — отметили в пресс-релизе.

Группой года соцсеть «ВКонтакте» признала Artik&Asti, а лучшей иностранной группой стал итальянский коллектив Maneskin, написал Ura.ru.

В списке артистов с лучшими альбомами также появились MiyaGi и Andy Panda — Yamakasi, а также MiyaGi с соло-пластинкой Buster Keaton. Среди самых прослушиваемых песен стали «Птичка» HammAli & Navai, «Горький вкус» Султана Лагучева и «Ягода-малинка» Хабиба.