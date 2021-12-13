Сервис «VK Музыка» назвал имя артиста года
Моргенштерн стал артистом года по данным соцсети «ВКонтакте»
Сервис «VK Музыка» экосистемы соцсети «ВКонтакте» подвел итоги музыкальной индустрии за 2021 год. По данным платформы, Моргенштерн стал самым прослушиваемым артистом с самым прослушиваемым альбомом «Million Dollar: Business». Артисткой года выбрали певицу Zivert, говорится в релизе «VK Музыка».
«И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях „Артист года“ и „Альбом года“ — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что „VK Музыка“ создала специальную номинацию — „Моргенштерн года“. Победил в ней Артур Пирожков», — отметили в пресс-релизе.
Группой года соцсеть «ВКонтакте» признала Artik&Asti, а лучшей иностранной группой стал итальянский коллектив Maneskin, написал Ura.ru.
В списке артистов с лучшими альбомами также появились MiyaGi и Andy Panda — Yamakasi, а также MiyaGi с соло-пластинкой Buster Keaton. Среди самых прослушиваемых песен стали «Птичка» HammAli & Navai, «Горький вкус» Султана Лагучева и «Ягода-малинка» Хабиба.