Сервис Okko и компания Роднянского могут снять байопик о Павле Дурове

Сервис Okko и компания Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн» планируют снять фильм о Павле Дурове. Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что Okko заключил контракт с «Нон-Стоп Продакшн». Первым их совместным проектом станет многосерийный байопик о Павле Дурове. Основой для сценарий станет книга Николая Кононова «Код Дурова».

Изначально планировался полнометражный фильм, но позже стало понятно, что показать жизнь Дурова за это время невозможно.

«Яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала», — рассказал Роднянский.