Серов прокомментировал слухи о том, что именно он стал причиной развода Алферовой с Абдуловым

Российский фотограф Валерий Плотников, друг актера Александра Абдулова, в одном из интервью намекнул на то, что именно музыкант Александр Серов виновен в распаде брака актрисы Ирины Алферовой с Абдуловым. Его слова прокомментировал сам музыкант, написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам Серова, всю информацию о его отношениях с Алферовой можно узнать из передач телеведущего и журналиста Андрея Малахова.

«Кто такой Плотников я не знаю. Это какой-то детский сад. Вспоминать времена давно минувших дней. Давайте еще лет в пятьдесят назад окунемся. О наших отношениях с Алферовой были передачи у Андрея Малахова. Всю информацию можно получить там», — сказал он.

Серов добавил, что он давно не та популярная личность, на которой можно акцентировать внимание.

«Но вы понимаете, какое время сейчас. Формат изменился. Я уже далеко не популярный человек. Просто так гастролирую чуть-чуть. Я не та личность, на которой можно акцентировать внимание и вспоминать немного щекотливые моменты», — резюмировал музыкант.