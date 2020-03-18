Серябкина решила провести онлайн-концерт

Серябкина написала, что «решила провести онлайн-концерт в поддержку тех, кто сейчас находится на карантине» и «каждый из вас сможет оказаться на нем без риска для своего здоровья».

Подписчики оценили идею артистки и активно поддержали ее в комментариях.