18 марта 2020, 13:17
Серябкина решила провести онлайн-концерт
Многие исполнители были вынуждены отменить свои концерты из-за пандемии коронавируса. Ольга Серябкина, бывшая участница группы «Серебро», решила провести онлайн-концерт, чтобы не расстраивать поклонников. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram артистки.
Серябкина написала, что «решила провести онлайн-концерт в поддержку тех, кто сейчас находится на карантине» и «каждый из вас сможет оказаться на нем без риска для своего здоровья».
Подписчики оценили идею артистки и активно поддержали ее в комментариях.