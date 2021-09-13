Серябкина рассказала о первой беременности

Российская певица Ольга Серябкина рассказала о своей первой беременности. По ее словам, она узнала об этом счастливом событии в ее жизни в конце марта. Интервью с артисткой опубликовал журнал Tatler.

«Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями — мы продолжали жить в своем привычном ритме. Когда узнала, решила держать все в строжайшем секрете», — процитировала «Газета.ru» слова Серябкиной.

Сейчас артистка вместе с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия строит дом. Малыш должен родиться в конце 2021 года. Пол и имя ребенка уже известны, однако родители не спешат раскрывать их общественности. Серябкина будет рожать первого ребенка в Москве.