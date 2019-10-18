Серябкина рассказала о неприличных предложениях Крида

Бизнес на кале: пара слов о YouTube-шоу CommentOut Подробнее

По словам исполнительницы, во время съемок клипа «Если ты меня не любишь», Егор постоянно влезал с какими-то пошлыми и сомнительными предложениями для сцен. Ему главное было «отжахать» в клипе девушку, рассказала Серябкина. Он так доказывал свою крутость.

«Мы очень долго не могли договориться, как и что мы снимаем, потому что было много разных идей… Егор Крид, я считаю, это самой попсовый артист из всех, кто может быть», — сказала она.

Певица также призналась, что Крид хотел изменить музыку, написанную Максимом Фадеевым, а также немного изменить текст, чтобы его указали в авторстве. После этого клипа их пути разошлись, и они больше не общаются, хотя «Егор хотел замутить» с ней на съемках.

Позднее Егор Крид прокомментировал порталу Super интервью Серябкиной. Он назвал произошедшее небольшим конфликтом.

«Мне не хочется говорить о том, что происходило, но скажу, что у нас был небольшой конфликт на съемках клипа. Мы что-то не поделили и обиделись друг на друга. Прошло время, и перед Премией МУЗ-ТВ, где мы с ней выступали, мы помирились», — рассказал он.

Певец заявил, что никаких отношений у них никогда не было.