Знаменитости 05 апреля 2024, 13:00 Серябкина рассказала, как разочаровала отца Певица Ольга Серябкина рассказала, что в школьные годы разочаровала своего отца Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Читать 360tv в

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина поучаствовала в новом выпуске программы «Вкусно с Анфисой Чеховой». В эфире канала ТВ-3 певица рассказала о детстве, начале творческого пути и отношениях с родителями.

«У меня отсутствует чувство ритма. Когда папа привел меня в студию танцев, ему сказали: „Лучше вашей девочке крестиком вышивать. Мы не сможем ее взять“», — поделилась Серябкина.

Реклама

Артистка пояснила, что слышала высказывание учительницы, но папа заверил, что тетя пошутила, а на следующий день привел ее туда же. И Серябкина уже осталась заниматься.

Отец задал направление будущей звезде, а также стал примером, на который она старалась равняться.

«Все, что у меня есть, есть благодаря моей самооценке. Мне ее привил папа», — сказала певица.

Серябкина уточнила, что мама с ней была более строга в отличие от отца. Будущей артистке прощали все, кроме вранья.

«Когда родители узнали о втором дневнике, разговаривать пришел папа. Причем очень серьезно. Когда я осознала, как я его разочаровала, это на меня подействовало так, что я поняла: врать можно чужим, но не своим», — призналась она.

В конце прошлого года пассажиры метро увидели концерт певицы Ольги Серябкиной на станции «Мичуринский проспект». Выступление артистки прошло благодаря проекту «Музыка в метро».