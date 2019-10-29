Серябкина ответила на сообщение о сердечном приступе Максима Фадеева

Девушка рассказала, что с самого утра многие интересуются состоянием продюсера и задают ей вопросы о состоянии Фадеева и о ее чувствах. Однако она добавила, что никому не отвечает и не хочет выносить подобные разговоры на публику.

«Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — Здоровье. Верю, что все будет хорошо», — отметила Ольга Серябкина.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ночь на 28 октября скорая помощь приехала в загородный дом музыканта и продюсера Максима Фадеева. Врачи диагностировали ему предынфарктное состояние.