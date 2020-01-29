29 января 2020, 15:20
Сериал Джастина Бибера на YouTube за два набрал семь миллионов просмотров
Певец Джастин Бибер выпустил в социальной сети первую серию документального сериала под названием «Seasons» про самого себя, написала «Газета.ru».
Всего в сериале планируется 10 эпизодов, в них артист откровенно расскажет обо всех важных этапах своей жизни.
Первая серия стартовала два дня назад и ее уже посмотрели более семи миллионов раз. В ней Бибер поделился, почему ушел со сцены и как вернулся в музыку.