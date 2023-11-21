Знаменитости 21 ноября 2023, 12:53 Сергею Чиркову пригрозили арестом за пьяное выступление перед детьми Mash: актеру Сергею Чиркову грозит арест за пьяный дебош на конкурсе в Обнинске РИА «Новости»

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Полицейские не смогли разыскать актера Сергея Чиркова по делу о пьяном выступлении на конкурсе «Энергия улиц» в Обнинске. Сам он в отдел не явился. Теперь артисту грозит не только штраф, но и арест, сообщил Telegram-канал Mash.

Участники молодежного фестиваля пожаловались на поведение артиста 19 ноября: приглашенная звезда и по совместительству член жюри курил, лежа на сцене, и матерился перед детьми. Когда видео попало в интернет, прокуратура и УМВД по Калужской области начали проверку.

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Действия актера квалифицировали как мелкое хулиганство, за которое ему грозило административное наказание. Однако, по информации канала, Чирков должен по повестке прийти в отдел и оформиться. Ни полиция, ни журналисты не смогли до него дозвониться.

Если артист не явится до конца дня 21 ноября, его отыщут и приведут принудительно. В этом случае хулигану, кроме штрафа, грозит арест.

Очевидцы подтвердили «360», что Сергей Чирков выпил. Некоторые посчитали его выходку необычным сценическим образом.