Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом

Актера Сергея Жигунова госпитализировали в ялтинскую больницу. Об этом он сообщил в беседе с «360». В медучреждение артист попал с симптомами COVID-19.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», — написал он в Instagram (орфография и пунктуация автора).

Он выразил благодарность врачам ялтинского ковидного госпиталя, развернутого на базе Ливадийской больницы, и сообщил, что если бы не они, то неизвестно, чем бы все это закончилось.

У Сергея Жигунова недалеко от Ялты находится дача, где он планировал встретить Новый год.

В конце октября стало известно, что актер во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой. Фото свидетельства о расторжении брака Жигунов выложил в Instagram. В 2007 году супруги уже разводились из-за романа актера с Анастасией Заворотнюк. Через два года Жигунов вновь женился на Вере Новиковой. По слухам, причиной нового развода стал роман Жигунов с журналисткой Викторией Ворожбит.