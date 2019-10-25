  • Сергей Зверев вошел в Книгу рекордов

    25 октября 2019, 10:46

    Ольга Ситникова

    Российский стилист Сергей Зверев попал в Книгу рекордов. Об этом король эпатажа рассказал в своем Instagram, сообщили Nation News.

    Зверев опубликовал в Instаgrаm фотографию с сертификатами и написал, что попал в Книгу рекордов благодаря своей короне. Он считает, что это в очередной раз доказывает его суперзвездность в отечественном шоу-бизнесе.

    Стилист имеет большую коллекция золотых корон, которые украшены алмазами и бриллиантами. Одна из корон обеспечила ему попадание в Книгу рекордов. Головной убор высотой в 104 сантиметра оказался самым высоким в России. В подписи к фотографии Зверев интересуется, куда носить теперь такую высокую корону.

    Сергея Зверева знают по эпатажному образу. Стилист получил сертификаты от эксперта Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмена Гиннесса и пятикратного рекордсмена мира по фитнесу и силовому экстриму Андрея Лобкова и кандидата философских наук, главного редактора и основателя Книги рекордов Станислава Коненко.

    Рекордную корону сделали из дорогих металлов и инкрустировали драгоценными камнями. Ее цена неизвестна.