Сергей Зверев вошел в Книгу рекордов

Зверев опубликовал в Instаgrаm фотографию с сертификатами и написал, что попал в Книгу рекордов благодаря своей короне. Он считает, что это в очередной раз доказывает его суперзвездность в отечественном шоу-бизнесе.

Стилист имеет большую коллекция золотых корон, которые украшены алмазами и бриллиантами. Одна из корон обеспечила ему попадание в Книгу рекордов. Головной убор высотой в 104 сантиметра оказался самым высоким в России. В подписи к фотографии Зверев интересуется, куда носить теперь такую высокую корону.

Сергея Зверева знают по эпатажному образу. Стилист получил сертификаты от эксперта Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмена Гиннесса и пятикратного рекордсмена мира по фитнесу и силовому экстриму Андрея Лобкова и кандидата философских наук, главного редактора и основателя Книги рекордов Станислава Коненко.

Рекордную корону сделали из дорогих металлов и инкрустировали драгоценными камнями. Ее цена неизвестна.