Сергей Зверев рассказал, чем будет заниматься во время карантина

По словам знаменитости, он «сократил посещение людных мест».

«Я даже в парк стараюсь ходить в то время, когда людей мало, чтобы не рисковать», — рассказал Зверев.

Также стилист поделился, что из-за плотного графика у него «захламилась квартира», поэтому если введут карантин, он намерен заняться уборкой.