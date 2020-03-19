19 марта 2020, 13:10
Сергей Зверев рассказал, чем будет заниматься во время карантина
Стилист Сергей Зверев, который только недавно вернулся с Байкала, рассказал, как на него повлияла ситуация с коронавирусом. Об этом сообщила НСН.
По словам знаменитости, он «сократил посещение людных мест».
«Я даже в парк стараюсь ходить в то время, когда людей мало, чтобы не рисковать», — рассказал Зверев.
Также стилист поделился, что из-за плотного графика у него «захламилась квартира», поэтому если введут карантин, он намерен заняться уборкой.