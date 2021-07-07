Сергей Зверев пойдет на выборы в Госдуму

Стилист и певец Сергей Зверев поборется за депутатское кресло на сентябрьских выборах в Госдуму. Он будет представлять партию «Зеленые».

«Это решение принять было очень непросто», — сказал Зверев на пресс-конференции. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что его попросили участвовать в выборах после того, как познакомились с его экологической деятельностью. По его словам, он сначала игнорировал предложение стать кандидатом в депутаты от «Зеленых», но потом все-таки согласился.

Зверев будет баллотироваться как от одномандатного округа, так и по федеральному списку партии.

Ранее стало известно, что за место в Госдуме поборется и певица Виктория Дайнеко. Она возглавит федеральный список партии «Зеленая альтернатива» Пресс-секретарь партии Михаил Гайдай рассказал артистка в случае избрания парламентарием займется защитой прав животных.

Дайнеко познакомилась с кандидатом от партии Кареном Даллакяном, когда решала боролась за то, чтобы проживающую в ее районе пуму не выводили на улицу. Животное представляет опасность для человека.