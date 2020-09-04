Сергей Зверев перечислил главные антитренды осени

Король гламура призвал избавиться от меховых жилеток. Зверев называет эту деталь одежды «гусеницей» из-за ее формы. Она портит фигуру владелицы.

Зверев раскритиковал удлиненные пальто с меховыми воротниками и манжетами. Стилист считает их слишком вычурными, а это сейчас не модно. Кроме того, лучше избавиться от чересчур коротких курток. Стилист предложил обратить внимание на бомберы, а также куртки и дубленки в стиле «авиатор».

«Вышел из моды цветной контрастный мех, когда на капюшоне цветные контрастные меха кричащие. Сейчас такая одежда считается безвкусной», — заявил Зверев.

Джинсы skinny теперь тоже считаются плохим вкусом. Их нужно заменить на штаны-«бананы», выгодно подчеркивающие фигуру, написал сайт радиостанции «Комсомольская правда». А skinny могут подчеркнуть только изъяны ног и ягодиц, считает стилист.

Помимо этого Зверев назвал безвкусицей накачанные губы, нарощенные ногти и ресницы, татуированные брови, афрокосички и пирсинг. Он призывает женщин ухаживать за кожей лица и рук, тогда не понадобится маскировать изъяны с помощью искусственных материалов.