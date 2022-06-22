Сергей Жуков рассказал о предстоящих концертах и трогательных отношениях с женой

Сергею Жукову недавно исполнилось 46 лет, а 2 июля в Лужниках в Москве пройдет юбилейный концерт «Руки вверх!». В интервью Teleprogramma.pro музыкант рассказал о предстоящем шоу и поделился трогательными воспоминаниями о знакомстве с женой.

Группе «Руки вверх!» уже 27 лет, но юбилейные концерты отложили на два года из-за пандемии.

«Я очень люблю наших поклонников, они все это время ждали, не сдавали билеты и верили, что концерт состоится. 2 июля мы соберем близких, родных, коллег по цеху и наших преданных поклонников, чтобы получить удовольствие от музыки и той невероятной атмосферы, которая всегда царит на наших концертах. Уверен, что каждый, кто приедет к нам в „Лужники“, запомнит это шоу надолго!» — сказал Жуков.

Несмотря на плотный гастрольный график, у музыканта теплые и близкие отношения с семьей — женой и тремя детьми. С женой Региной Жуков познакомился в 2005 году, когда она была солисткой группы «Сливки». По его словам, его покорила ее скромность, необычная для шоу-бизнеса.

«О такой жене, как Регина, можно только мечтать. Счастье — идти по жизни вместе с такой потрясающей женщиной. Иногда я сам не до конца понимаю, за что мне досталось это счастье. Регина нежная, добрая, мудрая, при этом очень сильная и самостоятельная. Дома я вижу рядом с собой хрупкую девушку, которую хочется делать счастливой, укрывать от всего плохого. А когда я нахожусь на гастролях, она поддерживает меня, заботится о детях и параллельно управляет большим бизнесом с кучей разных процессов», — поделился музыкант.