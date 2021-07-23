Сергей Жуков рассказал, как ему удалось побороть алкоголизм

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как ему удалось побороть проблемы с алкоголем. По его словам, рождение детей огородило его от ежедневных визитов в бар и трехмесячных гастролей. Подробности рассказал News.ru.

Музыкант отметил, что многие популярные артисты являются очень одинокими людьми. По его словам, важно вовремя понять, что в жизни существует не только работа. Певец заявил, что нужно отдавать предпочтение своей семье. Родственные связи выходят на первый план со временем.

«У меня в 24 года родился ребенок. И потом я стал папой четырех детей. Именно это и позволяло мне оставаться тем, кто я есть. Когда ты начинаешь взвешенно понимать все про свою работу, что нельзя, чтобы в жизни была одна работа, что у тебя есть еще функции матери, отца, любимой дочери, сестры, брата. Чем дальше, тем больше это на первый план выходит», — рассказал артист.