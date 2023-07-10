Знаменитости 10 июля 2023, 13:43 Сергей Жуков рассказал, что сериал «Камера! Мотор!» ориентирован на все возрастные категории

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Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков стал продюсером сериала «Камера! Мотор!», съемки которого только начались. Планируется, что в нем найдут близкие для себя темы люди всех возрастов. Об этом сообщило «ФедералПресс».

По сюжету, действие происходит на закате СССР. Это история о Коле Виденине, который хотел быть кинорежиссером, но вынужден работать в рядовом видеосалоне. По предварительной задумке, планируют снять 16 эпизодов.

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«В нашем сериале мы совместили комедию, экшн, ностальгию и тюремную романтику. Я верю, что понравится всем возрастным категориям», — рассказал Жуков.

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