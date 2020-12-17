Сергей Жуков рассказал, что будет отмечать Новый год с семьей

Он отметил, что праздничного настроения у него пока нет, но он вместе со своими родными постарается это исправить. Музыкант пояснил, что в этом году они будут сами придумывать себе программу.

«Будем придумывать, чем заняться. Поедем куда-нибудь в снежное место и будем там кататься на санках. Какие-то обычные вещи, как всегда. Но на сам Новый год мы будем дома, вместе со всей семьей», — рассказал Жуков.

Музыкант уточнил, что подарки близким пока не готовил. Он выразил надежду, что новогоднее настроение появится, когда город украсят.

«Может, сейчас подукрасят все [в Москве], и немножечко [настрой] поменяется, и сразу же захочется праздновать. Может, повеселее будет», — заключил он.

Актер Станислав Садальский рассказал, что в Новый год будет играть в спектакле.

Уточняется, что артист примет участие в спектакле «Шашни» в постановке Нины Чусовой.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации планы часто меняются, поэтому актер не исключает, что в последний момент спектакль могут отменить. Садальский уточнил, что такое уже происходило и неоднократно.