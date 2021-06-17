Сергей Жуков и Клава Кока показали поклонникам совместный клип

Пример того, как может проявляться связь между поколениями — солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и певица Клава Кока выпустили совместный клип на песню «Нокаут». Об этом написало РИА ФАН.

В клипе показана история любви девушки в исполнении Клавы Коки, которая приезжает учиться в Москву и влюбляется в молодого человека, но после им приходится разлучиться.

«Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в девяностые. Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип», — прокомментировала видео певица у себя в Instagram.

Видео быстро набрало популярность — за сутки на YоuТubе его посмотрели почти полмиллиона человек.

В Сети также обсуждают другую новость, связанную с Жуковым. Он разозлился на блогера Егора Шипа из-за песни, написали «Дни.ру». Тиктокер перепел песню группы «Руки вверх!» без указания авторства.

Несколько дней назад юный блогер и тиктокер Егор Шип опубликовал видео, посвященное выпускникам. На фоне блогер поет песню «18 мне уже» группы «Руки вверх!». При этом блогер не указал авторов песни, а, напротив, представил ее как свою: спросил мнения подписчиков о тексте и назвал себя «крутым поэтом».

В комментариях большая часть людей узнала хит из 2000-х годов. Некоторые восприняли слова Егора как шутку, а другие возмутились тем, что блогер украл песню.

Но вот когда информация о выходке дошла до Сергея Жукова, он просто вышел из себя. Музыкант записал ролик в Instagram, в котором назвал блогера «наглецом».

«Молодые совсем берега попутали», — заявил Жуков на видео.

Позднее Жуков записал еще одно видео, в котором уже обратился к блогеру напрямую.

«Может тебе и 18, но я написал ее 20 лет назад», — сказал артист.

Также он потребовал ответить на вопрос об авторских правах. Егор Шип уже прокомментировал ситуацию.