Сергей Трофимов признался, что не хотел отпускать дочь на «Голос.Дети»

Российский музыкант Сергей Трофимов признался, что не хотел отпускать свою дочь Елизавету на шоу «Голос.Дети», сообщил сайт «Собеседник.ru».

Наследница артиста принимает участие в восьмом сезоне музыкальной программы. Наставником девочки является Егор Крид. Недавно Трофимова прошла в следующий тур, написал сайт «Утро.ру».

Отец желал огородить Елизавету от упреков и беспочвенной критики по причине того, что она является ребенком знаменитости. Вместе с тем Сергей отметил, что девочка долгое время занимается вокалом с хорошими педагогами.

«Я ее считаю уже профессиональной певицей. Она много участвует в конкурсах, получает Гран-при», — отметил Трофимов.

Певец добавил, что его ребенок не прошел отбор на популярную передачу в прошлом году.

Ранее музыкальный критик, член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко заявил, что в шоу «Голос» могут принимать участие дети любых родителей.

«Все дети, независимо от того, дети они артистов или обычных людей, имеют право на равных условиях показать свои данные. Если ребенок действительно обладает определенными вокальными данными, почему нет?», — поделился мыслями Рудченко.

Как он считает, главное, чтобы голосование в передаче было честным.