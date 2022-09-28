Сергей Трофимов: Моисеев открыл отдельную страницу в российской эстраде | 360°

Знаменитости 28 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Сергей Трофимов: Моисеев открыл отдельную страницу в российской эстраде

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Заслуженный артист РФ, певец Сергей Трофимов прокомментировал новость о смерти российского эстрадного исполнителя Бориса Моисеева, который скончался 27 сентября. Об этом написало ИА Nation News.

Трофимов отметил, что Моисеев внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, открыв отдельную страницу в российской эстраде.

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«Мы с ним не были знакомы. Но это была страница в отечественной эстраде. Он внес большую лепту в развитие культуры. Мы все одна ойкумена, все кто выступает на сцене — это один круг», — добавил артист.

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О смерти Бориса Моисеева сообщил его арт-директор Сергей Горох. Певец ушел из жизни в возрасте 68-ми лет.

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