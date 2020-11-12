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    12 ноября 2020, 00:12

    Сергей Светлаков попал в больницу с коронавирусом

    Анатолий Минкин

    Коронавирусную инфекцию диагностировали врачи у шоумена и ведущего Сергея Светлакова. В беседе с РИА «Новости» он подтвердил свою госпитализацию.
    Сергей Светлаков попал в больницу с коронавирусом

    По его словам, есть небольшое поражение в легких и температура.

    «Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем», — подчеркнул он.

    РЕН ТВ сообщил, что артист обратился к медикам в минувший вторник, 10 ноября. В московской больнице имени Боткина ему провели компьютерную томографию легких.

    После этого его перевезли в профильную клинику для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

    Светлаков начинал свою творческую карьеру в составе команды КВН «Уральские пельмени». После он ушел на телевизионные проекты «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл». Также он снимается в кино. Зрители его видели в картинах «Елки», «Жених» и «Горько».