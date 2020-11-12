Сергей Светлаков попал в больницу с коронавирусом

По его словам, есть небольшое поражение в легких и температура.

«Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем», — подчеркнул он.

РЕН ТВ сообщил, что артист обратился к медикам в минувший вторник, 10 ноября. В московской больнице имени Боткина ему провели компьютерную томографию легких.

После этого его перевезли в профильную клинику для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Светлаков начинал свою творческую карьеру в составе команды КВН «Уральские пельмени». После он ушел на телевизионные проекты «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл». Также он снимается в кино. Зрители его видели в картинах «Елки», «Жених» и «Горько».