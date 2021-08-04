Сергей Соседов высказался о поддержке МакSим другими артистами

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, на протяжении длительного периода находится в реанимации. Девушка около месяца провела в коме. Музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов прокомментировал поведение звезд, которые поддержали артистку, в беседе с РИА ФАН.

«„Люди оказывают поддержку, это, вообще, нормально, что люди делают это. Плохо было бы, если бы они не оказывали поддержку. <...> Хуже было бы, если бы о ней забыли, и никто не знал бы о ее существовании“, — отметил критик», — сказал Соседов.

Как заявила менеджер певицы, на данный момент состояние МакSим постепенно приходит в норму. Им даже удалось поговорить.

Ранее знаменитости начали активно поддерживать Абросимову, выкладывая видеоролики с теплыми словами. Одним из них был Егор Крид.