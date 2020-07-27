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    27 июля 2020, 11:07

    Сергей Шнуров приехал в Хабаровск для съемок фильма

    Ксения Басырова

    Российский музыкант Сергей Шнуров приехал в Хабаровск на съемки фильма. Он также возьмет интервью у врио губернатора края Михаила Дегтярева.

    Музыкант планирует снять фильм о Хабаровском крае для канала RTVI. Кроме того, Шнуров хочет встретиться с жителями города вечером 27 июля. Музыкант обещал выйти на площадь Ленина, чтобы пообщаться с людьми. На встречу с Сергеем Шнуровым собираются уже сотни горожан, передает Telegram-канал khvregion.

    Также, по данным источника khvregion, в настоящее время музыкант находится в правительстве Хабаровского края. Более того, решается вопрос о назначении Сергея Шнурова министром культуры региона.

    Сам Шнуров подтвердил свой приезд, выложив пост в Instagram со стихами, посвященными Хабаровскому краю.

    Ранее Сергей Шнуров занял должность генерального продюсера RTVI. Новую работу ему предложил владелец канала Микаэль Исраелян. Музыкант отвечает за неновостной контент, креативную стратегию развития и продвижение бренда RTVI. Шнуров пообещал выполнять новые обязанности «со всей отдачей и фантазией».

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