Сергей Шнуров приехал в Хабаровск для съемок фильма

Российский музыкант Сергей Шнуров приехал в Хабаровск на съемки фильма. Он также возьмет интервью у врио губернатора края Михаила Дегтярева.

Музыкант планирует снять фильм о Хабаровском крае для канала RTVI. Кроме того, Шнуров хочет встретиться с жителями города вечером 27 июля. Музыкант обещал выйти на площадь Ленина, чтобы пообщаться с людьми. На встречу с Сергеем Шнуровым собираются уже сотни горожан, передает Telegram-канал khvregion.

Также, по данным источника khvregion, в настоящее время музыкант находится в правительстве Хабаровского края. Более того, решается вопрос о назначении Сергея Шнурова министром культуры региона.

Сам Шнуров подтвердил свой приезд, выложив пост в Instagram со стихами, посвященными Хабаровскому краю.

Ранее Сергей Шнуров занял должность генерального продюсера RTVI. Новую работу ему предложил владелец канала Микаэль Исраелян. Музыкант отвечает за неновостной контент, креативную стратегию развития и продвижение бренда RTVI. Шнуров пообещал выполнять новые обязанности «со всей отдачей и фантазией».