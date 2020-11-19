Сергей Семак принял участие в акции «Звезды носят маски»

«Сегодня каждый из нас несет ответственность за здоровье окружающих. Ношение маски — это простая, но эффективная мера, которая может защитить сотни и тысячи людей», — подчеркнул спортсмен.

Помимо прочего, тренер отметил, что наиболее тяжелые времена в настоящий момент переживают врачи. Именно они оказались на передовой борьбы с пандемией коронавируса. По словам футболиста, используя маски, люди помогают медикам и заботятся друг о друге.

«ПД» запустил проект «Звезды носят маски», чтобы известные жители Санкт-Петербурга рассказали о том, как относятся к средствам индивидуальной защиты. Ранее в акции принимали участие актриса Александринского театра Ольга Белинская, актер и режиссер Андрей Носков, депутат Госдумы РФ Николай Валуев, актриса Елизавета Боярская и ряд других знаменитостей.