Сергей Сафронов рассказал о борьбе с раком

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологическим заболеванием, написал Starhit. О своем диагнозе Сафронов сообщил несколько месяцев назад.

Пройти полное медицинское обследование иллюзиониста уговорила жена Екатерина. Тогда врачи и обнаружили новообразование.

«Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава богу, не было и нет заражения крови. Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть опухоль размером с кулак», — поделился Сафронов.

Медики диагностировали у артиста лимфому Ходжкина. Изначально было подозрение, что он болен саркомой, излечиться от которой значительно меньше шансов. К счастью, худшие опасения не подтвердились.

Сафронов рассказал, что врач назвал его диагноз «лучшим из худшего», поскольку вылечиться от заболевания возможно, хотя и трудно. Сафронову предстоит долгое лечение, дважды в неделю он проходит химиотерапию, написало ИА Nation News.