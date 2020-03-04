Сергей Рост не смог отпраздновать День рождения за границей из-за коронавируса

Сергей Рост поделился планами отметить праздник в кругу близких и друзей в одном из ресторанов Петербурга. Однако он признался, что, если бы не коронавирус, торжество прошло бы за рубежом.

Корреспондент издания уточнил, пригласил ли актер своего бывшего партнера по съемкам актера и шоумена Дмитрия Нагиева. Рост назвал это шуткой и подчеркнул, что с ним будут только самые близкие и «те, кто сегодня в Питере».