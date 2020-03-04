04 марта 2020, 02:59
Сергей Рост не смог отпраздновать День рождения за границей из-за коронавируса
3 марта российский телеведущий и актер Сергей Рост отметил свой 55-й день рождения. Вспышка коронавируса в мире вынудила его праздновать в Санкт-Петербурге, сообщило ИА Nation News.
Сергей Рост поделился планами отметить праздник в кругу близких и друзей в одном из ресторанов Петербурга. Однако он признался, что, если бы не коронавирус, торжество прошло бы за рубежом.
Корреспондент издания уточнил, пригласил ли актер своего бывшего партнера по съемкам актера и шоумена Дмитрия Нагиева. Рост назвал это шуткой и подчеркнул, что с ним будут только самые близкие и «те, кто сегодня в Питере».