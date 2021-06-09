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    09 июня 2021, 17:27

    Сергей Плотников рассказал о своих планах в кино

    Дарья Морозова

    Актер Сергей Плотников рассказал, как отметит свой день рождения, а таже поделился планами в кино. Об этом сообщило ИА Nation News.

    День рождения Плотников хочет провести в кругу близких людей. Он пояснил, что уже давно перестал собирать большие компании.

    Также Плотников рассказал, что в ближайшее время в кино будет играть только небольшие роли.

    «Планы, конечно, есть, но о них говорить не буду, чтобы не сглазить. Актеры — люди суеверные», — заключил он.