Сергей «Паук» Троицкий попал в больницу с сердечным приступом

Врачи поставили Троицкому диагноз — гипертоническая болезнь II стадии. После этого музыканту сделали укол. Однако от госпитализации «Паук» отказался.

Рунова связывает болезнь Троицкого с нервным истощением. Лидер группы постоянно переживает из-за того, что полицейские постоянно следят за его жизнью, отметила она.

«Паука» обвиняют в пропаганде нацизма. Очередное заседание суда по этому делу должно было пройти 20 сентября.

Сергей «Паук» Троицкий остался в московском аэропорту из‐за пьяного дебоша Подробнее

Ранее Троицкий вышел на сцену московского клуба Rock House в костюме, напоминавшего военную форму Третьего Рейха. В ней он выступал с 2011 года, в том числе в присутствии представителей отдела по борьбе с экстремизмом. До этого никто из них не предъявлял претензий, так как этот наряд — сценический реквизит для костюмированного театрального шоу. Соответственно, одежда ничего не пропагандирует. Однако на этот раз музыканта задержали сотрудники ФСБ.