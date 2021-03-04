Сергей Мазаев поздравил Федора Бондарчука с рождением сына

В семье режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой родился сын Иван. Музыкант Сергей Мазаев в беседе с РИА ФАН поздравил своего товарища с появлением ребенка на свет.

Певец отметил, что довольно близок с Федором Сергеевичем, они принимают участие в жизни друг друга. Мазаев убежден, что мальчика ждет прекрасное будущее. Как подчеркнул музыкант, он «безмерно счастлив», написал сайт «Политика сегодня».

«Я очень рад за Паулину и Федора. Это прекрасный, приятный праздник. Иван Федорович, я думаю, будет достойным членом этой кинематографической династии», — подчеркнул Сергей.

32-летняя Андреева впервые стала мамой. У 53-летнего Бондарчука это третий ребенок. Бывшая супруга режиссера Светлана Бондарчук родила ему сына Сергея и дочь Варвару.