Сергей Лазарев рассказал о премьере концертного шоу

Российский певец Сергей Лазарев выпустил релиз нового клипа «Танцуй». Журналисты «ФедералПресс» узнали у артиста, что за премьера концерта запланирована у него в ближайшее время, а также какие планы у певца в будущем.

По словам артиста, из-за коронавирусных органичений концертная деятельность была поставлена на паузу. Лишь сейчас после снятия запретов можно строить долгосрочные планы.

«Я был вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень. Долгожданная премьера состоится в сентябре в Минске и Санкт-Петербурге, а 26 октября в Москве в Крокус Сити Холле. Далее стартует грандиозный тур по России», — рассказал Лазарев.

Артист добавил, что в ближайшее время зрители смогут увидеть несколько телешоу с его участием.

«Что касается творчества, как я уже сказал, все мои силы брошены на новое концертное шоу, готовлю к выпуску мини-альбом, на телевидении выйдет несколько проектов с моим участием: четвертый сезон „Ну-ка, все вместе“ и второй сезон шоу „Дуэты“ на канале Россия 1, а также новый проект „Аватар“ на НТВ. Ну, а в личном все так же — наслаждаюсь отцовством и успехами своих подрастающих детишек — Анюты и Никиты», — резюмировал певец.