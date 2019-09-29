То, что у Сергея Лазарева есть сын Никита, стало достоверно известно лишь через три года после рождения мальчика. Дочь Анну скрывать так долго не получилось. Ранее Филипп Киркоров обмолвился о наличии у коллеги второго ребенка, но информация осталась на уровне слухов.

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Позднее, а именно в конце мая 2019 года, материал о том, что у Сергея Лазарева есть дочь, появились в Telegram-канале «Только никому», а затем в Cosmopolitan. Певец тогда не стал ни опровергать, ни подтверждать слухи. Он просто поделился в Instagram фотографией сына, где Никита держит у виска указательный палец.

«Тут как бы мой сын показывает некоторым!» — написал Лазарев.

Сейчас же исполнитель откровенно рассказал, что слухи оказались правдой. Анна отлично ползает, уже учится ходить. Сергей Лазарев покупает дочке красивую одежду и старается уделить ей максимум внимания. В эфире он также продемонстрировал свою фотографию с двумя детьми.

На своей странице в Instagram Лазарев признался, что за всю историю его публичной деятельности в программе «Секрет на миллион» было самое тяжелое, самое эмоциональное и самое откровенное его интервь.

«Знаю одно, я навряд ли еще раз захочу с кем-то возвращаться ко многим темам, которые затронул в этой программе. Я расставил все точки на i, внимательно смотрите и слушайте, добавить мне нечего», — подчеркнул певец.