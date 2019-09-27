Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить мужа

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев ране встречались на протяжении четырех лет, однако все же решили остаться друзьями. Сейчас телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровы, а сам артист стал отцом. Теперь же бывшая пара встретилась на шоу, которое выйдет в эфир 29 сентября на телеканале НТВ.

На протяжении всей программы звезды обменивались дружескими шутками.

«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — со смехом обратилась Кудрявцева к Лазареву.

В ответ певец также пошутил и предложил бывшей возлюбленной бросить мужа и возобновить отношения с ним.

После съемок шоу Лера в колонке для Woman.ru поделилась впечатлениями от встречи с артистом.

«Я знала, что, рассказывая о нашем романе, Сережа не будет ничего приукрашивать и обвинять во всем кого угодно, только не себя. Я уверена: если отношения заканчиваются, в этом „виноваты“ оба партнера, потому что ошибки совершают все… Вспоминая о нашем романе теперь, мы можем и посмеяться, и подшутить друг над другом. А первое время после расставания больно было и мне, и Сереже, ведь нас связывало действительно глубокое и светлое чувство», — написала Кудрявцева.