Сергей Лазарев пожаловался на финансовые трудности

По данным РИА ФАН, он не уволил за это время ни одного человека и продолжает выплачивать зарплату, в то время как доходы значительно упали.

«Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят», — рассказал Лазарев и уточнил, что его заработок серьезно уменьшился.

Ранее российский певец Николай Басков сообщил, что обратился к государству за помощью из-за пандемии коронавируса. В интервью он признался, что давно уже «вскрыл кубышку» со сбережениями.

«Представляете, у нас нет концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива», — признался артист.

Он подчеркнул, что не распустил людей на время пандемии, всем платил зарплаты. На артиста работает штат из 38 человек.