Сергей Лазарев получил «Золотой граммофон»

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram свою фотографию на фоне плаката с надписью «Золотой граммофон». В подписи к снимку исполнитель выразил благодарность фанатам, которые голосовали за песню «Шепотом» в течение 20 недель. Это помогло композиции удержаться в хит-параде «Русского радио». Певец также поблагодарил авторов Артема Шаповалова и Андрея Осадчука.

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Подписчики, желая поздравить Лазарева, написали: «Заслуженная победа! Отличная песня», «Песня прекрасная, поздравляю». Некоторым понравился и костюм исполнителя. В комментариях они отметили: «Поздравляю Сережа! Ты супер певец и шикарный костюм».

Ранее в Государственном Кремлевском дворце прошла 24-я церемония награждения Национальной музыкальной премией «Золотой граммофон».