Сергей Лазарев победил в шоу «Танцы со звездами»

Победителем 12 сезона шоу «Танцы со звездами» стал певец Сергей Лазарев, который в паре с Екатериной Осиповой получил призовой кубок.

Финал шоу состоялся в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 21 февраля.

Своей победой Лазарев поделился с подписчиками на своей странице в Instagram в Stories. Певец опубликовал видео, на котором он и его партнерша в шоу Екатерина Осипова держат кубок.

«Спасибо всем, кто поддерживал и переживал!», — написал Лазарев, сопроводив этими словами опубликованную видеозапись.

Актер Дмитрий Лысенков покинул финал «Танцев со звездами» из-за травмы ноги. Он выступал в нем с Ольгой Николаевой. Пара была на втором месте по результатам голосования, но из-за травмы актера им пришлось уйти.

Проект «Танцы со звездами» больше 10 лет выходит в эфир.