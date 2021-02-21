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    21 февраля 2021, 23:56

    Сергей Лазарев победил в шоу «Танцы со звездами»

    Валерия Шафирко

    Победителем 12 сезона шоу «Танцы со звездами» стал певец Сергей Лазарев, который в паре с Екатериной Осиповой получил призовой кубок.

    Финал шоу состоялся в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 21 февраля.

    Своей победой Лазарев поделился с подписчиками на своей странице в Instagram в Stories. Певец опубликовал видео, на котором он и его партнерша в шоу Екатерина Осипова держат кубок.

    «Спасибо всем, кто поддерживал и переживал!», — написал Лазарев, сопроводив этими словами опубликованную видеозапись.

    Сергей Лазарев победил в шоу «Танцы со звездами» | Изображение 1Источник фото: lazarevsergey / Instagram

    Актер Дмитрий Лысенков покинул финал «Танцев со звездами» из-за травмы ноги. Он выступал в нем с Ольгой Николаевой. Пара была на втором месте по результатам голосования, но из-за травмы актера им пришлось уйти.

    Проект «Танцы со звездами» больше 10 лет выходит в эфир.