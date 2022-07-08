Сергей Дружко рассказал о жизни в Англии и о работе в программе «Необъяснимо, но факт?»

Российский актер и музыкант Сергей Дружко стал наиболее популярным с того момента, когда его пригласили вести программу «Необъяснимо, но факт». О том, как артисту удалось попасть туда, а также о периоде жизни в Англии он рассказал сайту Teleprogramma.pro.

По словам Дружко, попасть на программу ему помог обычный кастинг, куда он пришел вместе с другими претендентами на роль ведущего.

«Ребята на студии Сережи Кальварского придумали этот проект, предложили его ТНТ, тогда только зарождающемуся, стали разрабатывать концепцию и параллельно хотели понять, кто, человек какого типажа может вести что-то подобное, потому что это было что-то новое. Референсов в нашей стране не было, и эта ниша оказалась пустой. Они стали проводить кастинги и таким образом туда попал я. И вот оно все и закружилось», — рассказал он.

Про жизнь в Англии актер вспоминает с особым трепетом. По словам Дружко, тогда был 90-й год, а затем случился распад Советского Союза. В это время на Западе все было совсем иначе.

«Там зарабатывали деньги, общались, конечно, смотрели, впитывали, понимали, как вообще в принципе живет другое человечество. Но правда, вы не сможете ощутить всю полноту ощущений, которые испытал я. И тем более мне выпала возможность провести там достаточно долгое время и пообщаться вживую с людьми, потому что там возникали многие коллизии, из которых можно снимать кино. Благодаря этому, будучи совсем юным человеком, я и получил прекрасный опыт», — резюмировал актер.