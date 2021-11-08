Сергей Бадюк поделился подробностями совместной работы с Олегом Меньшиковым в день его рождения

Сегодня народному артисту России, режиссеру Олегу Меньшикову исполняется 61 год. Его коллега по цеху Сергей Бадюк рассказал о работе с артистом, а также охарактеризовал его как человека. Об этом написало ИА Nation News.

Бадюк считает, что уровень актерской игры Олега Меньшикова достоин уровня «маэстро». Именно так он описал его игру в кинокартине «Гоголь. Начало».

«Мне довелось с ним поработать на фильме „Гоголь. Начало“. Я наблюдал его работу со стороны. Это завораживает. Близко мы пообщались уже на премьере — такой хороший, земной человек. Мы обнялись и сфотографировались. Это невероятного обаяния и простоты человек, безо всякой звезды во лбу, хотя уровень актерской игры — маэстро. У нас в стране таких актеров не так много. Хочется учиться, учиться и еще раз учиться у них», — отметил Бадюк.

Олег Меньшиков дебютировал в кино в 1980 году. Настоящую известность артисту принесли фильмы «Утомленные солнцем» и «Кавказский пленник». Уже через два года актер снялся в не менее известной кинокартине «Сибирский цирюльник».