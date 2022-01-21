Сергей Апрельский рассказал, что получил роль в «Бригаде», не зная режиссера картины

Российский актер Сергей Апрельский рассказал, как ему удалось получить роль в кинокартине «Бригада». По словам артиста, он пришел на кастинг, но даже не знал режиссера фильма. Об этом сообщило издание «Слово и Дело».

Когда артист сдал фотографии и вышел из кабинета, в какой-то момент решил вернуться и тогда познакомился с Алексеем Сидоровым.

«Через неделю уже стояла толпа актеров перед дверью с надписью «Бригада». Я хотел зайти, но меня ассистентка не пустила. Я обиделся, но решил дождаться. Вдруг от сквозняка отхлопнулась дверь, и режиссер Сидоров, увидев меня, сразу сказал утвердить на роль Мухи. Так произошла «Бригада» в моей актерской киножизни. Потом в спортзале я встречусь со всеми утвержденными главными героями, кроме Сережи Безрукова, — процитировал сайт NEWS.ru слова Апрельского.

Он отметил, что мог сыграть авторитета с легкостью, поскольку драки и поножовщина не были чем-то новым в его жизни.

«Персонаж был ясен. Муха — авторитет. Его брат, Каверин, работает в милиции. Ну как здесь не понять? Режиссер меня попросил быть раскованным, местами чуть сдержанным. Я расслабился и делал свое дело», —заключил актер.